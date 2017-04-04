富邦「Kids Night」 9日邀藍色小精靈開球
適逢一年一度的兒童節，富邦悍將本周末新莊主場賽事推出「KIDS NIGHT」主題周活動，不僅與集團中的親子台推出聯名活動，9日再邀請藍色小精靈的「小聰明」到場開球，與球迷同樂。
富邦本周末在新莊球場推「KIDS NIGHT」主題周，8日賽事把深受小朋友親子台藝人香草姐姐、柚子哥哥和吉祥物momo請到球場，除了在場外舞台區與小球迷帶動跳，還會在賽前輪番上場開球。
9日則是由甜甜姐姐擔任開球投手，藍色小精靈中的「小聰明」將會擔任開球打者，歡迎「藍粉絲」們一同進場探索藍色新世界，「小聰明」也將會在場外與幸運的100球迷合影留念。
除此之外，Fubon Angels也把即將上映的動畫電影「藍色小精靈：失落的藍藍村」主題曲納入舞蹈中，精心編排新舞蹈，將在主題之夜呈現給球迷。
(中時電子報)
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