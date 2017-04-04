藍可兒真相大白？調查3年內幕搬上大銀幕

藍可兒事件將被搬上大銀幕。（圖／取自dreadcentral.com）

加拿大華裔女藍可兒在2013年時因陳屍塞西爾酒店（Cecil Hotel）頂樓水塔，尤其生前在電梯中離奇的舉動，更讓藍可兒整個案件添加詭譎。歷經整整三年多時間，現在有導演將此案拍成紀錄片搬上大銀幕，訪問了包含手語專家、警察、偵探等，將其故事再次攤在觀眾眼前。

藍可兒事件被兩名美國導演Jake Anderson及Jared Salas搬上大銀幕，他們費時三年進行調查，訪問了偵探、心理學家、藍可兒的朋友與記者等，盼能客觀的還原整個事實真相。

當時藍可兒在飯店電梯的最後影像更讓不少人看了毛骨悚然，包含她一口氣按下多個樓層，更鬼鬼祟祟向外查看，最後還怪異的比手畫腳，而這之中，電梯門始終沒有關上，最後她沒進該飯店電梯，人也就此失蹤，最後被發現則是陳屍頂樓水塔；只是這部紀錄片的推出除了是向外界展示調查結果，兩位導演也發起募捐行動，希望最終能籌到3萬美元給藍可兒家屬。

(中時電子報)