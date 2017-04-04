MLB》美專欄作家：遊騎兵該送走達比修有

達比修有表現不佳，讓人頗有微詞。(美聯社)

走出傷痛低潮的達比修有，大聯盟生涯首度扛起開幕戰先發，未料卻只繳出6.1局失4分的不及格內容，球隊最後也以5比8輸球，這個結果顯然讓不少球迷失望，美國專欄作家更毫不留情，直言季後要成為自由球員的達比修，不值得用大把鈔票續留，建議球團趁現在趕快把他送走，「有達比修的遊騎兵不是世界大賽等級的球隊！」

達比修此役速球都維持在150公里左右，整場比賽也只被打4支安打，雖然4K不算太亮眼，帳面上來看表現尚可，但5次四壞球卻是相當糟糕，他也坦言自己碰上控球麻煩，「不過我也有幾個打席用少球數就抓到出局數，這是好消息。」所以即便四壞球多，還是能用98球投到第7局。

然而《Star-Telegram》專欄作家安傑爾(Mac Engel)卻不那麼樂觀，他認為儘管後援投手失守、失誤的安卓斯(Elvis Andrus)得替輸球付點責任，但最大問題還是達比修不夠力，「如果球隊已經從克魯伯(Corey Kluber)手中打進5分，你是開幕戰的王牌先發，球隊就不應該輸！」

安傑爾直言，達比修不是3A叫上來的菜鳥，這種表現不能被接受，狠批他應該要贏下這場比賽，「但他沒贏，因為他做不到」，尤其5次四壞球，更是害怕投好球、不相信隊友的象徵，認為球團該適時放手。儘管遊騎兵球團看好達比修爆發，但如今的表現確與身價不符，看來他首要工作，得先證明身手依舊才行。

(中時電子報)