桃日間托老中心「桃樂居」啟用1個月僅4人報名
桃園醫院附設日間照顧中心「桃樂居」，上月6日開始啟用至今僅有4人報名，部桃社工室主任余珮瑜坦言，民眾對於托老的觀念，仍停留在「安養院」時代，認為日照中心需要來回接送「很麻煩」，她強調日照中心的目的是讓長輩藉由與人互動和各項課程，減緩失智、失能的退化，也讓家中的照顧者獲得喘息。
設於部桃綜合大樓3樓的日照中心「桃樂居」，則包含養生小教室、金色時光、點心DIY、懷舊時光機、音樂擂台賽等多樣化活動、復健課程，幫助老人家動腦、與同濟互動，避免坐在家中看電視、發呆，延緩因為失能及失智的退化速度。
「民眾應把日照中心想成老人家的托兒所」，余珮瑜表示，「桃樂居」目前是桃園公立醫院中唯一一所日照中心，最多可以容納30名長輩，但民眾大多認為把需要照顧的長輩放到照護中心後，就應由醫院全權負責，「要來回接送很麻煩」，因此報名人數卡關，目前醫院社工仍在大力推廣，呼籲民眾善用日照中心的優勢，造福家中長輩和照顧者。
(中時)
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