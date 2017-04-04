雨傘怪客橫行 西門町7商家被竊

張嫌作案時，習慣打開雨傘躲避監視器。（陳鴻偉翻攝）

嫌犯影像。(翻攝畫面)

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48歲張姓慣竊因缺錢花用，白天在西門町周遭徘徊觀察目標，深夜時再前往各個商家，以螺絲起子破壞門鎖，再潛入櫃台竊取現金，張嫌作案時，會打開雨傘遮避監視器，即使沒下雨或在騎樓下都是如此，甚至進入店家翻箱倒櫃，也一直撐著雨傘，因此被稱為「雨傘怪盜」，警方統計自2月5日起，一直到3月5日，西門町共有包括燒烤店、髮廊及飲料店等7家業者遭竊，損失金額高達6萬5700多元。

警方經循線追查，日前鎖定張嫌身份及行蹤，並在張嫌林口街住家附近，將他循線逮捕，但張供稱因賭博欠債，到手現金已部花完，全案偵訊後，依竊盜罪移送法辦。

(中時)