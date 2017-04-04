孫驍驍古裝挨轟抄襲楊冪 超高髮際線也神似

孫驍驍古裝與楊冪在《三生三世十里桃花》的造型引發熱議。（圖／取材自孫驍驍粉絲地帶、楊冪微博）

大陸女星楊冪以古裝劇《三生三世十里桃花》中飾演「白淺」一角再爆紅，人氣紅透半邊天，不過大陸女星孫驍驍在新版《白蛇傳》中的造型，與楊冪在《三》的模樣神似，兩人都是身穿白色古裝、頭頂中分黑長髮，相似度百分百。

孫驍驍的古裝與長髮古裝扮相，與楊冪在《三》的模樣神似。（圖／取材自孫驍驍微博）

新版《白蛇傳》近期已開拍，在劇組釋出的劇照中，孫驍驍的古裝與長髮古裝扮相，都與楊冪在《三》的造型神似，兩人照片比對一看，孫驍驍和楊冪不僅都是身穿白色古裝，就連劉海、盤髮更幾乎一模一樣，就連楊冪備受矚目的超高髮際線，孫驍驍都極度相似。

孫驍驍新戲造型被說像「白淺」，在網路上引發熱議，有網友就留言「跟我家大冪冪一樣一樣的」，孫驍驍也回應「我也愛你家大冪冪」，展現高EQ化解尷尬。

(中時電子報)