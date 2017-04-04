清明連假不放鬆 雲林防疫所一天撲殺兩起禽流感
今天雖還在清明連續假期，雲林縣府動植物防疫所仍出動人員，撲殺莿桐鄉感染禽流感的1萬4000隻紅羽土雞，以及斗六市6萬6000隻雞。
防疫所技正鄭安國指出，莿桐鄉賴姓飼主原放養1萬4000隻紅羽土雞，3月24日起發生異常死亡情形，每日死亡約40至50隻，3月31日由屠宰場屠檢獸醫師回報屠體有出血異常現象。
鄭安國指出，防疫所3月31日執行移動管制，4月3日確診H5N2高病原性禽流感陽性，今日進行撲殺。
另外，斗六陳姓畜主原放養紅羽土雞4萬2000隻、皇金雞1萬4000隻，均為8週齡，一開始每日死亡50至60隻，到3月31日突然暴增到每日死150隻，採樣送檢，4月3日確診感染H5N2高病原性禽流感，目前撲殺中。
防疫所表示，目前而言一天撲殺兩場算是多的，三月的疫情比二月平穩許多，幾天才傳出一場，目前氣候早晚溫差大，雞隻容易感染流感，這波疫情要到夏天，才會真正穩定下來。
(中時)
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