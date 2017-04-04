搶救台灣高麗菜 神廚錄影片教你拿回生活自煮權
近期高麗菜產量過剩導致菜價持續走低，一顆高麗菜均價僅5、10元，菜農們叫苦連天，公益組織台灣食育協會號召名廚響應，錄製簡易食譜教導民眾在家也能以高麗菜做出簡單美味料理。
法餐名廚簡天才、台菜名廚施建發率先響應，推出「99秒! 神廚教你拿回生活自煮權」影片，藉由Youtube影片免費教民眾做菜。施建發特製「台式高麗菜飯」，僅需99秒在家也能做出好料理，他說，這個季節台灣高麗菜便宜好吃，大家可運用小巧思創作料理，美味又健康。
台灣食育協會理事長黃兆徽表示，高麗菜是台灣常見蔬菜健康美味，近年農改場研發多種耐熱品種高麗菜，冬天生長農藥用量較少、也較無病蟲害，品質有保障。台灣食育協會推廣「吃在地、趁當季、愛土地、不浪費、親手做、樂分享」精神，也呼籲消費者「順應天時」，多食用當季盛產蔬果以新鮮食材製作料理，達到環境永續平衡。
(中時)
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