有污染性產業可多分補助款 雲縣府：遲來的正義

財政部研議中的《財政收支劃分法》修正草案，營業稅收100％將做為地方財源；另一重點是，縣市若有焚化爐、被視為污染性產業（例如石化廠），補助款亦可多分一點；對此，雲林縣府表示「遲來的正義」。

雲林縣府指出，「營利事業營業額」及「污染性產業」兩項納入指標，是雲林縣長期訴求，此為遲來之正義，樂觀其成。

至於「營利事業營業額」，雲林縣府表示，對於總公司和分支機構、工廠分設在不同縣市，如何避免出現統籌分配不均、不公平的情形，呼籲「總公司在他縣市，而分公司（或工廠）在縣境內之營業人」，應盡企業責任，以分公司（工廠）名義申報為雲林縣營利事業營業額，創造在地共榮。

雲林縣府強調，將促請財政部檢討營利事業營業額的設算及分配方式更臻合理。

(中時)