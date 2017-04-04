家樂福小小店長雙包胎特別版 今500對全台出任務

家樂福大直店今有22位6至12歲的小朋友參加小小店長活動，大家開心拿著餅乾學補貨。（張鎧乙攝）

補貨時小小店長都很認真把餅乾放到架上。（張鎧乙攝）

小小店長辨認商品保存期限，以確保是否過期。（張鎧乙攝）

在收銀台上結帳是多數小小店長最喜歡的任務，擠在一起手忙腳亂時表情真萌。（張鎧乙攝）

量販龍頭家樂福歡慶兒童節，今天（4日）在全台97店同步舉辦最受親子歡迎的小小店長活動，與過去2年不同的是，今年首次推出雙胞胎小小店長特別加強版，在1800多位報名的小朋友中，共有500對雙胞胎，挑戰迎賓、補貨和收銀等任務，有小朋友走到零食區學補貨看到餅乾兩眼發直，站上收銀台結帳時搶著刷條碼，反應逗趣、可愛。

家樂福公關經理林夢紹表示，為了增加顧客消費體驗，推廣正確的食育、德育等觀念，這2年在店內設計許多寓教於樂的親子活動，其中以小小店長最受大朋友、小朋友喜愛，每回開放報名幾乎都是瞬間秒殺。

今年兒童節的小小店長活動全台總動員，各分店設計不同關卡，像是站在門口面帶微笑歡迎顧客、推廣今日促銷商品、提供試吃；在服飾區練習摺衣服；在生鮮區認識生鮮食材、蔬果營養、農產認證；甚至是補貨、辨識過期商品，以及收銀結帳等任務。

為了讓無法參加活動的雙胞胎共襄盛舉，家有雙胞胎的爸媽還可在家樂福官方臉書直播影音下放雙胞胎合照，家樂福阿福小編會抽出4組可愛幸運雙胞胎，每組可獲俏瓶子2瓶，詳洽家樂福各分店或上家樂福臉書粉絲團或官網查詢。

此外，家樂福也針對兒童節推出兒童專屬商品優惠促銷，玩具、尿布、奶粉、嬰幼兒用品11日前下殺46折起。期間單筆買玩具可用69元加價購彩虹小馬盲包，全台限量1萬份；尿布則有雙重好康送，包括買任何品牌衛生紙送幫寶適超薄乾爽紙尿褲M號3片，限量1萬包，或買任何品牌尿布每滿999元送得意抽取式衛生紙12包入。

林夢紹表示，因店內長期經營各種活動，這次有小小店長與促銷，預估連假期間可增加約1成的業績。

(中時)