家樂福小小店長雙包胎特別版 今500對全台出任務
量販龍頭家樂福歡慶兒童節，今天（4日）在全台97店同步舉辦最受親子歡迎的小小店長活動，與過去2年不同的是，今年首次推出雙胞胎小小店長特別加強版，在1800多位報名的小朋友中，共有500對雙胞胎，挑戰迎賓、補貨和收銀等任務，有小朋友走到零食區學補貨看到餅乾兩眼發直，站上收銀台結帳時搶著刷條碼，反應逗趣、可愛。
家樂福公關經理林夢紹表示，為了增加顧客消費體驗，推廣正確的食育、德育等觀念，這2年在店內設計許多寓教於樂的親子活動，其中以小小店長最受大朋友、小朋友喜愛，每回開放報名幾乎都是瞬間秒殺。
今年兒童節的小小店長活動全台總動員，各分店設計不同關卡，像是站在門口面帶微笑歡迎顧客、推廣今日促銷商品、提供試吃；在服飾區練習摺衣服；在生鮮區認識生鮮食材、蔬果營養、農產認證；甚至是補貨、辨識過期商品，以及收銀結帳等任務。
為了讓無法參加活動的雙胞胎共襄盛舉，家有雙胞胎的爸媽還可在家樂福官方臉書直播影音下放雙胞胎合照，家樂福阿福小編會抽出4組可愛幸運雙胞胎，每組可獲俏瓶子2瓶，詳洽家樂福各分店或上家樂福臉書粉絲團或官網查詢。
此外，家樂福也針對兒童節推出兒童專屬商品優惠促銷，玩具、尿布、奶粉、嬰幼兒用品11日前下殺46折起。期間單筆買玩具可用69元加價購彩虹小馬盲包，全台限量1萬份；尿布則有雙重好康送，包括買任何品牌衛生紙送幫寶適超薄乾爽紙尿褲M號3片，限量1萬包，或買任何品牌尿布每滿999元送得意抽取式衛生紙12包入。
林夢紹表示，因店內長期經營各種活動，這次有小小店長與促銷，預估連假期間可增加約1成的業績。
(中時)
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