蘇珮卿砸百萬買4把豎琴 迷糊個性連3月丟3手機
蘇珮卿21日將推出首張專輯《我們都是寂寞的》，她從小學習西洋古典音樂，遠赴美國留學進修，更被譽為「豎琴精靈」，她對豎琴如癡如狂，砸下百萬元買下4把，最貴的豎琴超過60萬，她私下生活卻相當簡單，開的是老爺車，螢幕裂成「大理石紋」的手機，她自嘲：「仙氣都是錢燒出來的！」
有趣的是，有別於台上氣質優雅，私下的她個性超迷糊，小學她牽著爸爸的手走回家，路上停下腳步與同學聊天後，順手再牽起手繼續走，卻發現爸爸早已走在前頭，她牽的竟是別人的爸爸；如今她迷糊個性仍在，除老不記得戶頭金額，有次要歸還公司鑰匙，連老公車鑰匙也一起繳回；甚至3個月內連續遺失3支手機。
她堅持走音樂路，2011發行EP《格格不入》，前年奪下金音獎「風格類型單曲」，接著參加《中國好聲音》選秀，創作曲〈格格不入〉被收錄進導師劉歡專輯，她把近幾年心路歷程寫成〈我們都是寂寞的〉，步入家庭成為人母後仍熱愛音樂，堅持追逐夢想。
(中時)
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