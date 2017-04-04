把500億往外推還自滿？小英「來台旅客創新高」挨批
台灣觀光業究竟是陷入寒冬還是總算盼到春暖花開呢？近來陸續傳出由於陸客團銳減加上一例一休，導致全台有3000輛以上遊覽車等待拋售，以及總統蔡英文上台的前9個月，陸客來台數比先前同期少了逾百萬人次、損失超過500億元新台幣等消息，但小英卻在臉書指出，去年來台旅客數創新高，因而引來不少批評。
蔡英文昨（3）日於臉書表示，去年來台旅客創下歷史新高的1069萬人次，其中東南亞旅客大幅成長；而今年1月，新南向18國來台的觀光人次，也是過去4年同月成長幅度最高。
其實就在蔡英文發文前，新北市遊覽車公會理事長馬景仲才於接受《中國時報》訪問時表示，因陸客不來和一例一休影響，全台準備拋售的遊覽車已達3000至4000輛，且售價只剩原價的1/4，相當於超過300億元的遊覽車賣不出去。
另外，觀光局統計，去年5月至今年2月，陸客來台比前年、去年同期合計減少112.7萬人次、產值約558億元；而這段期間非陸客來台增加106.2萬人次，帶來428億觀光外匯收入，也就是實質上仍有130億元缺口。
因此，有網友看到蔡英文的po文後批評，寧可把500億元往外推，卻在誇誇其談來台遊客創新高，這算什麼執政思維？要她應多學學美國總統川普，所有作為都是以經濟發展為出發點；還有人好奇，若是旅客來台數創新高，為什麼還會有那麼多輛遊覽車要拋售？但也有粉絲力挺小英，認為會被影響的產業，應該是因為他們只想依靠大陸，卻不願好好發展地方特色。
(中時電子報)
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