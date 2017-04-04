俄地鐵爆炸案兇嫌鎖定為22歲吉爾吉斯青年
位於中亞的吉爾吉斯共和國安全人員表示，製造俄國聖彼得堡地鐵爆炸案的兇嫌，已確認為該國22歲男性青年加里洛夫(Akbarjon Djalilov)。誐羅斯新聞社亦稱，爆炸案死亡人數已上升至14人。
吉爾吉斯國家安全委員會(GKNB)人員向法新社透露，該名嫌犯1995年出生於吉爾吉斯小城市奧什(Osh)，可能擁有俄羅斯國籍。
俄羅斯的調查委員會說，目前該案正朝向「恐怖攻擊」的方向進行調查，但也不排除這次攻擊可能有其他原因。
法新社說，至今還沒有組織宣稱對此爆炸案負責。不過稍早之前伊斯蘭國(Islamic State, IS)曾聲明要對俄羅斯進行攻擊，以報復俄國派兵進入敘利亞參加圍剿伊斯蘭國的軍事行動。
根據俄羅斯聯邦安全局(FSB)指出，目前估計約有7000名前蘇聯成員國的國民參加了伊拉克與敘利亞的聖戰組織，大部分屬伊斯蘭國。
俄羅斯新聞社說，聖彼得堡地鐵在3日當地中午時間發生爆炸，造成14人死亡，50人受傷。俄羅斯總檢察院已將此次地鐵報案定調為恐怖攻擊事件，外電懷疑，恐攻可能來自於長期與俄羅斯交戰的車臣國內反俄組織，也可能來自於其他恐怖活動組織。
(中時電子報)
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