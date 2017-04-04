阿喜「來真的」棒打高以翔 護具裂開冰敷治療

阿喜在《最萌身高差》飾演傲氣千金。(天晴音樂提供)

阿喜(左)不甚將高以翔打傷，痛得他趕緊冰敷治療。(天晴音樂提供)

阿喜近來參與多部戲劇演出，在電影《最萌身高差》與高以翔有許多對手戲，她飾演自視甚高的千金，有場女生大打出手的群戲，高以翔也加入混戰，劇情安排阿喜揮著木棒打高以翔手上的護具，試戲後導演覺得不夠逼真，指定要阿喜用力打，沒想到她當下揮棒用力過猛，只聽到喀擦一聲，不僅把護具打到裂開，也打傷高以翔手臂。

高以翔Man味十足，若無其事地要全場先拍完，收工後阿喜趕緊跑去向高以翔道歉，才發現他手臂腫了一大塊，正在冰敷治療，她愧疚地直道歉，高以翔反過來安慰「沒事」，回想起意外發生那刻，她當下想說「死定了」，拍攝前雖有接受武術訓練，相當自責沒學好如何不要打傷人。

她參與演出三立華劇《我的愛情不平凡》，粉絲觀看時驚喜發現，原來同名片頭曲正是由她演唱，有趣的是，目前新歌只曝光96秒短版，但網路已出現鋼琴版、原音版等，更有粉絲用心剪輯出全曲，搭配著演員對白，阿喜得知後大讚「粉絲好強」；至於完整版何時釋出？天晴音樂回應：「全曲預計６月才會推出，請粉絲耐住性子再等等。」

(中時)