了解與互信 兩岸一定旺》行動支付大爆發!現金為王…讓人覺得很老派
如果說去年是直播元年，那麼今年對台灣來講，Apple pay正式開放後，帶來的行動支付商機，更是無遠弗屆。2015年台灣電子支付占個人消費支出26%，遠低於中國大陸56%。大陸早就普及的行動支付「支付寶」或「微信支付」，滲透食衣住行，現在才進入台灣的Apple pay，是不是可以為台灣創造出真正的「無現金時代」? 找餐廳、搭小黃、轉帳繳費，手機嗶一下就完成，這場錢包新革命，大家準備好了嗎?
金融科技和媒體科技，都給這個世界帶來翻天覆地的改變，我們的生活周遭充滿各式各樣的網紅，從8歲到80歲都有，不能否認的是「網紅」也是一種有效的商業手段，更創造出不少千萬甚至億萬富豪。但網紅是如何從「網路紅起來」，又如何能把粉絲變現？影響輿論？今天節目都有深入討論。
侯漢廷 新黨新思維主任
徐承立 網路公司副總
徐巧芯 網路主持人
簡少年 網紅桃桃喜
北京現場
柳鵬 科技記者
從台灣出發，了解世界脈動 從大陸視角，建立兩岸互信
兩岸關係剖析 國際角力探討 請鎖定每週一到週四晚間22點 中視頻道
(中時電子報)
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