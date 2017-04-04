北宜公路一日兩命！機車騎士摔車喪命

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車禍現場。（葉書宏翻攝）

車禍現場。（葉書宏翻攝）

北宜公路一日兩命！新北市坪林區北宜公路34.1公里處，今（4日）上午7時許，發生一起死亡車禍，24歲潘姓男騎士傷重不治，下午1時許，30歲溫姓男子騎乘大型重機往宜蘭方向，在同彎道自摔撞上護欄，緊急送萬芳醫院仍不治，詳細車禍原因待進一步釐清。

24歲潘姓男子今（4日）上午7時許，騎機車行經新北市坪林區北宜公路34.1公里處，過彎時疑因車速過快自摔，連人帶車滑行至對向車道，遭55歲徐姓男子駕駛的大貨車輾過，潘男當場失去生命跡象，送醫急救後宣告不治，詳細車禍原因待進一步釐清。

下午1時許，30歲溫姓男子騎機車行經新北市坪林區北宜公路34.2公里處，疑因車速過快轉彎時自撞護欄，消防人員到場時，溫男已經無生命跡象，緊急送萬芳醫院仍不治。

(中時)