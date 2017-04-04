捧陽光雙冠 「費爸」重返世界前4
生涯第3度完成「Sunshine Double」(陽光雙冠)，35歲的「瑞士球王」費德勒(Roger Federer)最新世界排名自第6重返世界第4，打進決賽的「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)積分進補排名同樣向上升2位，來到世界第5。
費德勒澳網捧起第19座大滿貫賽後，接連在印地安泉賽、邁阿密網賽封王，繼2005、2006年後，睽違11年再完成「Sunshine Double」(陽光雙冠)，進帳千分積分排名重返第4，是自去年8月後最佳。
第5度在邁阿密網賽與冠軍擦肩飲恨，不過「蠻牛」仍有收穫，闖入決賽的他擠下因傷退賽的加拿大重炮拉奧尼奇(Milos Raonic)及日本名將錦織圭，繼去年10月後重返世界前5。
至於前3名仍不變，不過現任球王莫瑞(Andy Murray)與第2的喬柯維奇(Novak Djokovic)間差距拉開到超過4000分，「瑞士二哥」瓦林卡(Stan Wawrinka)則以480分些微領先費德勒居第3，但「費爸」紅土賽季休兵，將是瓦林卡拉開差距的好時機。
(中時電子報)
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