捧陽光雙冠 「費爸」重返世界前4

「瑞士球王」費德勒最新世界排名重返第4。(美聯社資料照)

生涯第3度完成「Sunshine Double」(陽光雙冠)，35歲的「瑞士球王」費德勒(Roger Federer)最新世界排名自第6重返世界第4，打進決賽的「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)積分進補排名同樣向上升2位，來到世界第5。

費德勒澳網捧起第19座大滿貫賽後，接連在印地安泉賽、邁阿密網賽封王，繼2005、2006年後，睽違11年再完成「Sunshine Double」(陽光雙冠)，進帳千分積分排名重返第4，是自去年8月後最佳。

納達爾世界排名也來到第5。(美聯社資料照)

第5度在邁阿密網賽與冠軍擦肩飲恨，不過「蠻牛」仍有收穫，闖入決賽的他擠下因傷退賽的加拿大重炮拉奧尼奇(Milos Raonic)及日本名將錦織圭，繼去年10月後重返世界前5。

至於前3名仍不變，不過現任球王莫瑞(Andy Murray)與第2的喬柯維奇(Novak Djokovic)間差距拉開到超過4000分，「瑞士二哥」瓦林卡(Stan Wawrinka)則以480分些微領先費德勒居第3，但「費爸」紅土賽季休兵，將是瓦林卡拉開差距的好時機。

(中時電子報)