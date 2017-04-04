川崎宗則迎返日首秀 竟緊張到失眠
川崎宗則結束旅美重返軟銀，雖然還沒在一軍亮相，但他的高人氣卻在二軍發酵，讓球迷為了看他的首秀擠爆二軍球場，4日以1棒游擊手之姿亮相的他，為這場比賽甚至前一晚還睡不著覺，所幸他也沒辜負滿場球迷期待，揮出回鍋的首支安打，賽後樂喊「能夠重回球場真的太棒了！」
日前遭小熊釋出、結束四年大聯盟生涯的川崎，與軟銀簽下1年合約，穿上球迷熟悉的「52號」球衣於二軍亮相，不少球迷爭相前往一睹風采，現場3113張票罕見的全數賣光，他也在馬上在首局面對歐力士先發岸田護時，相中一記137公里的速球敲出右邊方向安打，並在守備時，上演一次雙殺守備。
第3局川崎再度登場打擊，打出二壘滾地球造成野選；接著他嘗試盜壘，卻被阻殺在二壘，4局攻守交換時被換下場休息。結束首秀的川崎，壓力頓時釋放，坦言昨天緊張到睡不著覺，「凌晨3點半就醒來，然後就睡不著了。」如今將滿36歲的他，不忘感謝軟銀球團願意給他機會，還小秀英文說「Thank you very much！」
(中時電子報)
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