女人購開心！百貨公司化妝品季6日起跑

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豐原太平洋百貨推出首波系列活動促銷，化妝品優惠吸引客戶上門。（業者提供）

豐原太平洋百貨推出首波系列活動促銷，化妝品優惠吸引客戶上門。（業者提供）

「女人購開心！」豐原太平洋百貨首波系列活動促銷6日起跑，祭出化妝品滿仟送佰、國泰世華刷卡獨家加贈及首4日加碼送優惠，回饋顧客約15%，愛美的你手腳要快，趕緊精打細算囤貨，絕對超值划算！

4月各大化妝品牌推出特惠組及滿額送，為上半年最優惠，太平洋百貨於6日至26日推出首波「女人購開心」促銷，打出化妝品全檔消費滿5000送500、刷國泰世華卡滿8000送200，首4日單筆消費再加碼滿15000元加贈300元、持吉利卡單筆消費滿50000元送「歌林晶彩快煮壺」一台，百貨最優到15%的回饋，好康一籮筐滿足消費者購買慾。

「品牌+百貨+銀行聯合大回饋！」信用卡刷卡滿額大方回饋禮券，消費者可要精打細算。太平洋百貨是中區獨家使用Apple Pay可兌換刷卡滿額禮，只要綁定國泰世華、中國信託、台北富邦或聯邦銀行卡，使用Apple Pay刷卡後憑手機+簽單+實體信用卡，即享獨家刷卡滿額禮。

業者表示，近年來的母親節檔期，多數消費者喜愛專攻化妝品，年輕消費族群依然喜愛百貨品牌的化妝品，包裝精美品質佳又有櫃姐親切的服務介紹，現今網紅及韓劇置入性行銷升火，帶入更多女性購買口碑品，比如迪奧潤唇膏、鬼怪裡經常出現的美體小舖白麝香香水等，讓4月買氣搶搶滾。

(中時)