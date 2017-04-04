癡情通緝犯 探監後在看守所外被逮

身揹三條通緝案的41歲白姓男子，因思念苗栗看守所內的女友，日前自沙鹿區駕車前往探監，殊不知已遭清水警方鎖定尾隨數百公里，白嫌表示，自己逃亡在外心生疲倦，見女友最後一面後打算主動到地檢，沒想到將提前至看守所報到。

(中時)