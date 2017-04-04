金門清明節包船 224人返航台灣

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224名金門鄉親搭「包船」返台，縣府秘書長林德恭（中右）在料羅港送行。（縣府提供）

搭船返台的鄉親，在碼頭依依不捨揮別金門。（縣府提供）

返台鄉親今天下午搭乘「金門快輪」踏上歸途。（縣府提供）

縣府秘書長林德恭（右四）率同主管在碼頭歡送。（縣府提供）

金門縣政府清明節包船今（4）日下午2時搭載224名旅客自料羅港返航台灣，預定晚間11時抵達台中港。縣府秘書長林德恭率同觀光處長陳美齡、港務處長張瑞心到場歡送，祝福大家順利、平安回到工作崗位。

縣府為紓解清明連假空運壓力，並減輕鄉親的負擔，今年仍循例包租「金門快輪」協助疏運返鄉旅客，在2日載運337人抵達金門料羅港，今天下午再搭載224人返航台中港。

(中時)