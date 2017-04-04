林全上任至今無官邸住！ 蔡英文令政院「趕快找」
行政院長林全就任迄今，竟沒有官邸可住，目前仍住自己家中，維安方面恐有潛在漏洞。對此，總統蔡英文就指示行政院盡快幫林全找官邸，希望能建立閣揆入住制度。
據《蘋果日報》報導，位於台北市金華街與麗水街口的「金華官邸」，在2002年，由當時的行政院長游錫堃率先進駐，在扁政府時期，歷任閣揆也皆入住該處。
但隨著2008年政黨輪替後，從馬政府時期的首任行政院長劉兆玄開始，後續的閣揆皆未入住金華官邸，只把其當作宴請或開會之用；最後國有財產署便決定收回，並於2015年開始，改為對外開放的社會企業聚落及青創基地。
在這樣的情況下，導致林全上任後，無官邸可住，而原本位於濟南路二段的副院長官邸「泰安寓所」，也因腹地太小，無法進駐足夠維安人員，不適合作為官邸使用。基於安全問題，總統蔡英文，特令政院幫林全找官邸，希望建立制度，現階段，國有財產署已在清查是否有房舍可使用。
(中時電子報)
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