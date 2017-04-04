美第一夫人梅蘭妮亞官方照曝光 手上大鑽戒搶眼
自川普1月就任總統以來，梅蘭妮亞一直沒住進白宮，恪盡第一夫人之職，倒是周一（3日）白宮為她發布了第一張官方照片，照片中的梅蘭妮亞看來妝容精緻，但最搶眼的還是她手上的25克拉戒指。
根據BBC引述白宮官方說法，46歲的梅蘭妮亞是在白宮拍攝這張第一夫人官方照片，但並未透露拍照的其他細節。
在照片中，梅蘭妮亞妝容精緻，長髮自然捲曲。身上穿著黑色呢子外套，脖頸繫著一條黑色繡花圍巾。曾當過模特兒的梅蘭妮亞兩手交叉，看來架式十足，她無名指上大顆的鑽戒吸引人們的目光。據了解，這是川普送她的結婚10周年紀念禮物。
她在隨同照片發布的簡短聲明中說：「我很榮幸能夠出任第一夫人，期待在未來幾年為美國民眾服務。」
梅蘭妮亞目前留在紐約照顧11歲兒子巴羅，前陣子還有白宮助理發起連署，要她趕快搬進白宮，免得浪費龐大的維安費用。她將於6月份本學年結束時，帶著巴羅搬到白宮。下個學年，巴倫將在華盛頓的學校就讀。
(中時電子報)
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