怕撿榕樹下紅包得做那件事 男子嚇到打110

電影的中鬼新娘橋段。（示意圖／翻攝自《新暫時停止呼吸》）

台南一名已婚的52歲黃姓男子，日前散步經過嘉義縣立圖書館附近時，在一棵榕樹下發現一個紅包，由於該處相當明顯，他害怕是有人要幫家中過世的女性找冥婚對象，嚇得趕緊打110求助。

這起事件發生在昨（3）日，員警楊明財接獲報案後，前往現場將紅包帶回派出所。《聯合報》指出，楊警打開紅包後，只在裡面看到2張千元大鈔，因此將它依遺失物辦理，也讓黃男鬆了一口氣。

對台灣民間信仰有一定程度了解的楊明財表示，如果該紅包袋是要吸引「有緣人」冥婚，女性死者家屬會在裡面放置女方的生辰八字，或是指甲和頭髮等，所以長輩常會告誡家中小朋友，不想取鬼新娘，就別亂撿路邊紅包。

(中時電子報)