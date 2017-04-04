網友留言「還是哈林適合你」 伊能靜這樣回
伊能靜傳以高賈靜雯3倍的酬勞參加《媽媽是超人2》，上周首集播出，小10歲的老公秦昊被批滿頭包，伊能靜則跳出力挺老公並非不體貼，今(4日)伊能靜再貼未刪減的影片，並正面回應網友唱衰留言，有人稱：「感覺還是哈林適合你」，她則說：「你的感覺，與我無關~~哈哈。」
《媽媽是超人2》上週首集播出，秦昊在節目中讓伊能靜獨自看診，又要她早點回來帶孩子，一句「我能力有限」惹火不少網友，伊能靜則多次替秦昊發聲，還原完整台詞應是「每個人能力不同，有些事情我的能力有限，只能做這麼多、不是不想分擔。」難過老公是被剪輯所害。
今伊能靜再分享未經刪減片段，想讓大家了解原貌，卻仍有人說不好聽的話，使伊能靜難得大爆氣說：「我不接受剪接的觀點誤導對家人的誤會，不論是我的家人、我的孩子被扭曲，我都會大聲說出來！對我愛的家我就是這麼彪悍！愛看不看隨便！我不願意為一個節目傷害我先生愛孩子的真心！這是我的人生！我愛咋咋地！就是這麼任性！」
之後又有網友回應：「你是特別怕別人說你老公不夠愛你嗎？」她回應：「沒弄懂主題，我是不希望他被說不關心孩子。」有人覺得她必須不斷解釋好累，伊能靜則說：「這不是解釋我的幸福，而是說清我先生的人品。他一生清清白白簡簡單單，不招惹任何人，卻為了陪我上節目被黑的冷酷渣男」。
另又有人提到伊能靜前夫庾澄慶（哈林），說：「秦昊大男人，你是小女人，要被寵的那一種，感覺還是哈林適合你，但已物是人非，願，幸福！」伊能靜也不閃躲，說：「你的感覺，與我無關~~哈哈。」
(中時電子報)
關鍵字：伊能靜
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