欠債買假護照遊台 南韓婦人遭移民官識破

南韓籍崔姓婦人持「自己身分」的變造南韓護照入境遭移民官識破。（移民署國境事務大隊提供）

崔婦表示，自2008年持用這本假護照後，憑藉時尚的裝扮以及流利的談吐，曾到歐洲、東南亞等多個國家旅遊，而未被該國移民官察覺。（移民署國境事務大隊提供）

崔婦所持用的南韓假護照品質精良，幾乎可以假亂真。（移民署國境事務大隊提供）

其間崔婦還拿出自己的南韓身份證，企圖蒙混移民官。（移民署國境事務大隊提供）

移民署國境事務大隊表示，3日下午5時許，桃園機場第一航廈入境大廳擠滿連續假期來台旅遊與歸國的旅客，崔姓婦人與大批馬來西亞旅客一起排隊等候查驗通關。但移民官查驗崔女時，認為她的自由行程有異，雖然她神色自若且打扮時尚，並能以流利的英文應答，其間崔婦還拿出自己的南韓身分 證，企圖蒙混移民官，但進一步仔細查核護照的防偽特徵後，確認崔婦所持用的是變造南韓護照，當場依法留置調查。

經國境事務大隊鑑識調查隊詳細鑑驗後，確定為南韓變造護照，崔姓婦人也向移民官坦承，因長年旅居馬來西亞經商，在韓國因資金周轉不靈，積欠8千萬韓圜債務，遭債權人提起訴訟，在護照過期後，也不敢去馬來西亞的南韓大使館換發護照。但實在太熱愛到國外旅遊，才會找上馬來西亞人蛇集團，購買1本「自己身分」的南韓假照。

崔婦表示，自2008年持用這本假護照後，憑藉時尚的裝扮以及流利的談吐，曾到歐洲、東南亞等多個國家旅遊，而未被該國移民官察覺，近年來周遭朋友的遊台經驗分享，讓她對台灣許多風景優美的觀光景點早以嚮往，這次來台自由行，想造訪北投溫泉及圓山飯店，預計停留4天，不料在入境時竟被我國移民官查獲，不但無法遊台直接遣返馬來西亞，最壞的情況還有可能再從馬來西亞直接遺送回南韓。

國境大隊指出，近年來各國鮮少查獲到南韓假護照，崔婦所持用的南韓假護照品質精良，幾乎可以假亂真，顯見人蛇集團為提高偷渡成功率，製作偽變造證件的功力大幅提升，已增加執法人員查緝及鑑識難度。

(中時)