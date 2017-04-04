男子闖里長宅 向里長阿嬤借錢未遂逃逸
一名中年男子日前闖入高雄市林園區西溪里長李文通住處，見里長高齡90歲的阿嬤獨坐屋內，竟開口「借我200元」，阿嬤回說「沒錢」，男子才倖倖然騎機車離去。警方現已掌握男子身分，將傳喚到案說明。
這名男子前天見里長不在屋內，逕行闖入，先問阿嬤「會不會走路？」阿嬤以為是里民來求服務，不料，男子接著就動手摸阿嬤口袋，，還到房間裡搜刮，未偷到錢後，還開口 向阿嬤借200元。
李文通女兒昨將男子闖入住宅影片公布在臉書社團《林園543聊天專區》，留言：「今早（4月2日）8點多畫面中人，大白天看老人家一人，藉故裝熟，行偷竊，請各位鄉親注意小心，也請各位鄉親幫幫看看是否能知道這位小偷，謝謝。」
向鄉親示警，也慶幸阿嬤未受傷害，PO文引起網友及警方注意，雖然未報案，警方積極循線追查，林園警分局中芸派出所調閱路口監錄器，已鎖定一名可疑男子，將傳喚他到案調查。
(中時)
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