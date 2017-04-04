環保葬風行 台南推植存專區
清明節，家家戶戶忙掃墓，台南市目前95%公墓禁葬，未來將朝「零公墓」邁進，打破傳統土葬思維、擺脫火化入塔坐奉陰宅觀念，3年前在大內區設立生命紀念園區，是國內第一座公立植存專區，也是台南首座環保自然葬園區，讓往生者完全回歸自然。
台南市政府民政局長陳宗彥表示，環保殯葬是未來趨勢，目前南市推廣植存，上路3年來，已有接近800人使用，預料，未來使用者將逐年增加。
植存專區規畫1公頃土地做為骨灰植存，植存袋約3個月至5個月後分解，往生者回歸自然、融入土壤。而且，為了塑造潔葬典範，植存區不做立碑、不舉行儀式，僅開放靜默追思。
植存之外，目前新營區與安南區，也有灑葬儀式，同樣訴求回歸自然，不過，主要是針對無主骨灰「灑葬」。0206地震中，南化和新市納骨塔有160甕無主骨骸嚴重受損，即採取集體火化，將骨灰灑葬於綠地上。
至於台北市提出家族先人骨灰放在同一座靈骨塔，陳宗彥說，台南市公立納骨塔目前有因應民眾需求，將緊鄰的骨灰塔雙櫃位提供給夫妻一起長眠，但尚未針對家族制定相關辦法，未來也會考量相關規畫。
(中時)
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