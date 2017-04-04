撇看精神科 吳綺莉無奈：我走慢一點給你們拍

吳綺莉傳疑為愛女求助精神科，她今被問到此事時，否認去看精神科。（圖／達志影像）

「小龍女」吳卓林日前從泰國悄悄返港，近日傳出因情緒問題住進醫院，吳綺莉對於女兒住院，忙到心力交瘁，還傳她為小龍女尋找精神科醫生，而吳綺莉今（4日）再度碰到媒體，被問此事，她強調只是身體不舒服。

吳卓林住院原因成謎，吳綺莉始終沒有正面回應，近日她一現身，就被媒體包圍，吳綺莉儘管戴上口罩回到住處，仍難掩倦容，面對記者追問女兒身體狀況，吳綺莉沒有回答，反而呼籲媒體注意安全「你們不要撞到了，我走慢點給你們拍」，隨後真的放慢腳步。

而吳綺莉昨被直擊現身有「醫生大廈」之稱的大樓，疑似為女兒求助精神科，對此，吳綺莉則承認就醫，不過她也強調只是身體不舒服。

(中時電子報)