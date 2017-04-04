高市阿公店溪女浮屍 疑車禍摔入河溺斃
高市岡山區阿公店溪今(4)下午2時許，被民眾發現有名女子在水面上載浮載沉，警消獲報將女子打撈上岸，屍體浮腫明顯死亡多時，警方在河邊找到一台機車倒栽蔥，路面有道長長煞車痕跡，懷疑婦人可能發生車禍摔入河中溺斃，正深入調查事故原因。
岡山消防隊下午接獲報案，指阿公店溪河面中有名女子，趕赴現場利用繩索和長梯將人拉起，但女子已無生命跡象。
警方在離婦人陳屍約50公尺處的河堤駁坎，找到一台機車倒栽蔥在邊坡草叢，路面上也有煞車痕跡，研判婦人發生車禍摔入河中溺斃。
警方以車追人，查出車主是66歲黃姓婦人，黃婦丈夫被通知趕到河邊，他透露太太前天騎機車說要外出找朋友，從此失去音訊。至於是自撞？抑或與人擦撞，正調閱附近監視畫面以釐清事發經過。
(中時)
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