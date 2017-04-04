《老厝阿嬤》繪本獲「好書大家讀年度最佳少年兒童讀物獎」

由台南市文化局、蔚龍藝術與巴巴文化共同製作的繪本《老厝阿嬤》，日前榮獲新聞局「好書大家讀年度最佳少年兒童讀物獎」。(曹婷婷攝)

一封前屋主寫給老厝的告別信，促成321巷藝術聚落主題繪本《老厝阿嬤》誕生，這本去年初由台南市文化局、蔚龍藝術與巴巴文化共同製作、發行的繪本《老厝阿嬤》，日前榮獲新聞局「好書大家讀年度最佳少年兒童讀物獎」，將於4月22日在台北市立圖書館頒獎典禮受獎。

《老厝阿嬤》係住在321的屋主女兒，用文字寫下一家人對曾經為他們遮風擋雨的老厝滿滿的感恩與感情，作者透過插畫和故事，讓讀者跟著繪本一同隨著屋主一家人感受這段老厝與人的溫暖且美好的回憶。

故事感動了文化局與蔚龍藝術，將其納入兵配廠文史蒐集計畫中，並委請巴巴文化編輯出版此一故事。巴巴文化邀請同是台南人的知名兒童繪本作家嚴淑女與插畫家達姆參與，以繪本形式，將321的歷史背景及脈絡做一疏理彙整，繪製出這本深具人文色彩及歷史深度的童書。

嚴淑女得知繪本得獎，非常高興，她說，「這本書是家鄉在台南的我，充滿童年珍貴的回憶！」文化局連續4年獲文化部文化資產局補助「產業文化資產再生計畫」，挖掘321藝術聚落所在空間與兵配場場域的歷史文化，透過童書深入淺出講述歷史。

(中時)