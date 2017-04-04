健康醫童玩 向空汙過敏源與含糖飲料說不
健康、快樂過兒童節！空氣品質日益惡化、飲食習慣改變，許多兒童飽受過敏性鼻炎和肥胖之苦，彰化秀傳醫院4日上午在院內舉辦親子醫童玩活動，請來過敏專科和小兒科醫師教家長與孩子，認識過敏源與脂肪肝。
兒童過敏專科主任楊樹文醫師表示，根據統計，台灣有過敏性鼻炎困擾的學齡前兒童約4成，小一以上更高達5成，數據還在逐年上升，年紀最小約在1歲半就發生。
楊樹文說，常見過敏原包含室內的塵蟎、黴菌、蟑螂與皮屑，室外如焚香、燒金紙、臭氧與PM2.5等，出門前最好留意當日空氣品質，戴上口罩隔絕髒空氣，此外還可接受減敏治療，增加身體對過敏原的耐受性。
小兒科醫師林劭儒則說，兒童肥胖可能導致代謝症候群、脂肪肝等疾病，家長除了幫孩子建立飲食、運動的良好生活習慣，更應幫孩童降低飲食中攝取脂肪、反式脂肪、膽固醇等成分，尤其是含糖飲料中的蔗糖和果糖，才能避免體重過重，改善脂肪肝等問題。
(中時)
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