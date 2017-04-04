協助李凈瑜救夫 海基會將五度致函陸海協會

民進黨前黨工李明哲妻子李淨瑜今召開記者會，批評陸委會、海基會迄今尚未提供任何有意義訊息及確切營救計畫，甚至連藥品都無法提送，決定10日搭機前往北京查知李明哲下落。對此，陸委會回應，協助李明哲獲釋政府責無旁貸，除協調台商協會及台旅會協處，海基會也將第五度致函大陸海協會。

陸委會表示，事發迄今，陸委會與海基會一直與李明哲先生家屬及相關公民團體充分溝通並保持密切聯繫，政府如同家人受難般感同身受，也會繼續努力協助李明哲儘速獲釋。

針對李淨瑜的批評，陸委會強調，政府目前已動員一切可用資源，透過兩岸官方及非官方間各種管道，積極與大陸有關方面展開溝通。政府採取的一切具體措施，與家屬相同，都是以確保李明哲權益安危及平安獲釋為最高指導，呼籲大陸方面務必做好李明哲先生的醫療照顧，並儘速安排家屬探視。

(旺報)