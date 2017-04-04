連假飛行傘迷齊聚台灣地理中心 埔里上空傘花朵朵

南投埔里獨特地環境與氣候，是國內最佳飛行傘運動場地，圖為飛行傘即將起飛時刻。（楊樹煌攝）

在台灣地理中心的上空，展傘高飛，感受遨翔天際的快感，並凌空體驗埔里盆地的田園美景。（楊樹煌攝）

連休假日，熱愛飛行傘運動者齊聚台灣地理中心享受飛行之樂，為埔里上空帶來傘花朵朵的壯麗景致，令人驚豔。（楊樹煌攝）

接連4天的清明假期，埔里得天獨厚的氣候與環境，虎頭山又是國內最佳飛行傘運動場地！在連假期間吸引來自全國各地熱愛飛行傘運動的好手，在台灣地理中心「展傘高飛」；精采的飛揚技藝，也為埔里上空帶來傘花朵朵的壯麗景致，令人驚豔。

儘管近年來，飛行傘意外頻傳，但仍阻止不了熱愛飛行傘運動者，追求遨翔天際的快感，而且飛行傘運動，已成全台「瘋飛行」項目！尤其埔里盆地長年無強勁風勢，不像北部地區受東北季風影響，難以展傘高飛，埔里自然成為飛行傘最佳翱翔及表演的場域，連休假日更是吸引各地熱愛飛行傘運動者前來。

連日來，埔里虎頭山飛行傘場地，不但聚集全國各地熱愛飛行的好手，並在埔里展開「以傘會友」的飛行聯誼；在台灣地理中心凌空體驗埔里盆地的田園美景，因而讓埔里上空呈現五彩繽紛的壯麗景致，美不勝收。

有位在教練帶領下，首度遨翔天際的家扶中心受助少年，在飛行降落後表示，從天空看埔里「實在太美了」！而且他並表示，實際體驗飛行，才知飛行傘運動並沒有想像中那麼驚險。

(中時)