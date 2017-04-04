球后戴資穎、一哥周天成 大馬公開賽備戰

我要評比

戴資穎3月拿下全英羽球公開賽女單冠軍。（本報資料照片／badminton photo提供）

馬來西亞羽球頂級超級賽(CELCOM AXIATA Malaysia Open)4日會外賽率先登場，「世界球后」戴資穎3日抵達馬拉西亞，她與南韓名將成池鉉、印度辛度都同在上半部籤表。

馬來西亞頂超賽今年總獎金60萬美元(約新台幣1831萬元)，戴資穎3月才在全英羽球公開賽封后，她曾在2013年大馬公開賽升級為頂超賽前奪冠，去年直闖決賽，最終飲恨泰國女將依瑟儂，收下亞軍。

台灣羽球一哥周天成（後排左）2日在世羽聯超級系列印度公開賽中不幸敗給世界排名4的瑞典好手安薩爾森，拿下亞軍，在獲頒獎後與安薩爾森等人一起合影。中央社記者康世人新德里攝 106年4月2日

大會頭號種子的戴資穎，與我國好手白馭珀、大會第3種子成池鉉、大會第6種子印度辛度以及中國大陸孫瑜同分在上半部籤表，首輪將迎戰新加坡梁曉宇，最快次輪就將與白馭珀交手，上演自家人對決戲碼，我國李佳馨、江美慧、許雅晴也在女單參賽之列。

男單賽場，才在印度超級賽寫下賽史最佳亞軍台灣「羽球一哥」周天成同樣沒有缺席，另外還有王子維、許仁豪。周天成與中國名將林丹、南韓孫完虎，以及印度超級賽決賽碰頭的丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen）同在下半部籤表，王子維則與諶龍、大馬球王李宗偉在同邊。

(中時電子報)