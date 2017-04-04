台科大生打造音符地板 讓校園趣味十足
台灣科技大學擁有各類專長的技優生，這次由具有花藝、電資、機械專長的技優生組成跨領域團隊，以精緻花藝、木工裝飾牆面，並鋪設感應式音符地板，只要輕踩地面就會發出優美的琴聲和燈光，打造趣味十足的校園藝術空間。
台科大表示，這個由技能國手一同完成的「藝境─詩琴畫藝」，是由應用科技學程生活設計組、電資技術組及機械製造組學生合力完成，這些有著優異技能的國手們，動手打造校園裝置藝術，以樹枝和燈籠為主角，搭配花藝及書法，展現春暖花開的時節氣息。
裝置藝術更會在每天早上、中午、下午自動播放燈光音樂秀，師生們也能輕踩地板上的音符圖樣，創作屬於自己的樂曲。
台科大校長廖慶榮表示，台科大有許多來自不同職類的技優國手學生，學校提供「藝境」這個空間，讓同學們施展所長，透過動手鼓勵學生進行跨領域的學習，同學們可與不同專業背景的成員合作，培養符合產業趨勢的跨領域整合專才。
台科大應科學程大二生柳皓雲，過去是國際技能競賽花藝職類的優勝選手，負責「詩琴畫藝」整體設計，從牆上的花藝到地面音符的排列都由她規劃。柳皓雲表示，這是她第一次執行大型的花藝創作，為了增添與觀眾的互動，創造趣味性，特別設計了能感應壓力的音符造型地板，只要走在音符上就會發出對應的鋼琴聲。
負責配線的應科學程學生高佑宗、謝舜合表示，以前參加技能競賽主要是準備考試，但創作「詩琴畫藝」則是把腦中的想法實踐出來，學校也提供許多工具機台設備讓他們使用，讓一切不再只是想像。
應科學程大三生何紹瑋則負責寫程式，為了讓地板音符能感應踩踏的壓力，同時發出聲音及燈光，需要讓不同模組的控制器相互結合，何紹瑋表示，進入台科大才深入學習C程式語言，為了協調各控制器，花了很多時間研究，是很難得的實作和學習機會。
(中時)
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