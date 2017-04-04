清明民俗專題論壇 廣州登場

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廣州市殯葬協會和市殯葬服務中心3日聯合舉辦清明民俗專題論壇。論壇圍繞殯葬習俗的淵源、廣州殯葬習俗的歷史變遷、厚養薄葬的傳統和文明祭掃新風尚等議題。

人民網4日報導，廣州市殯葬協會常務理事、市殯葬服務中心副李志堅闡述了深化殯葬改革過程中廣州殯葬習俗的變化，從1970年代地面鋪報紙、自帶小桌到使用拜祭台的乾淨整潔氛圍，從鞭炮響一天、焚燒冥幣紙錢香燭到無煙祭掃方式的推廣，紙錢、炮竹、紙錢逐漸被鮮花、水果取代。

廣州市在連續17年保持火化率100%的基礎上，大力推廣節地生態葬和文明祭掃，1998年首創骨灰撒海，1999年首創骨灰還林，2016年節地生態安葬率達到80.5%，無煙拜祭、錯峰出行效果明顯。骨灰撒海補貼提升至2000元之後，報名人數激增，截至今年4月2日已預約報名400多單。

(旺報)