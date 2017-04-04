彰化縣埔心環保葬，彩繪石頭為往生親人裝修房子

埔心鄉環保葬區，多數往生者都入住在樹葬區。鐘武達攝。

埔心鄉環保葬區，也可以選擇草坪葬。鐘武達攝。

清明節，家屬用彩繪石頭為環保葬的往生者佈置入住的房子。鐘武達攝。

彰化縣唯一的環保葬區在埔心鄉第五公墓，2015年起正式啟用，第71名往生者選擇在今天清明節入住，葬區分為樹葬、草坪葬與花葬，收費標準為埔心鄉民6000元，外鄉鎮收費9000元 ，另外還設有寵物葬區，收費一律6000元。

埔心鄉長張乘瑜指出，埔心鄉推廣環保葬，目前以基督教徒接受度較高，其次是佛教，其中有入住的往生者，是在生前留下遺言指定要環保葬，另外，則是夭折的小孩，因為沒有後代，家長選擇環保葬，有著「無後顧之憂」的意涵。

環保葬區規畫公園化，環境清幽，不少民眾帶著鮮花前往追思悼念已故的親人，今天清明節，更有民眾親手彩繪石頭裝飾已故親人的房子，很溫馨。另外，寵物專屬葬區也已經有一隻寵物狗入住。

(中時)