高市就服站 助夫妻二度就業重返職場

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二度就業婦女筱寧（右）感謝就服員李書霈（左）協助，讓她與老公順利重返職場。（柯宗緯攝）

高雄市52歲婦女筱寧原是資深會計，婚後辭職全心相夫教子，未料丈夫突遭公司資遣，一家五口生計陷入困境，她毅然決定出來找工作，曾1年投遞200多封求職信，仍苦無結果，最在勞工局協助下，受雇為旅行社會計，丈夫受到她激勵，也透過就服員媒合，順利重返職場。

高市勞工局中區就服員李書霈表示，第一次與筱寧面談，感受到她情緒低落及挫折感，除對求職嚴重缺乏自信，面對沈重家庭負擔及為數不多的存款，言談充滿焦慮無助。

她透過諮詢瞭解筱寧優勢，擁有會計作帳經歷及電腦文書能力，陸續推薦會計工作提供筱寧面試，雖然歷經多家公司婉拒，但鼓勵她從每次失敗經驗中調整面試技巧，逐步建立自信心。

後來運用「職場學習與再適應計畫」，推介她應徵一家旅行社的會計，雇主黃先生對於筱寧誠懇態度相當肯定，最終獲得錄取，現在已經穩定就業1年4個月。

丈夫受到她的鼓舞，原本灰心喪志，總認為找不到工作的想法開始轉變，也經由中區就服站媒合，順利到一家電子零組件公司擔任技術員。

筱寧說，非常感謝中區就服站協助，讓夫妻倆克服茫然無助的求職階段，更感謝雇主給予機會，進用二度就業的中高齡者。如今兩人有穩定工作，能紓緩經濟壓力；她也以過來人身分，勉勵二度就業者，遇到求職困境時，不要輕言放棄。

(中時)