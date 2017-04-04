多年不見 黃金蝙蝠回來了!
「嗨！好久不見！」瀕臨絕種的黃金蝙蝠清明節前後原本會大量移棲北港和水林一帶，近年來因農藥使用量多，數量大減，甚至消聲匿跡多年，雲林蝙蝠館今年以超音波偵測，意外發現蝠蹤，志工喜出望外，開心有眼「蝠」了。
俗稱黃金蝙蝠的「金黃鼠耳蝠」是台灣特有的遷徙性蝠類，身形嬌小黃澄，萌樣討喜，水林鄉是最大棲地，前鄉長許裕欽故居屢有百蝠棲居，蔚為奇觀，水林鄉因而設立亞洲唯一的黃金蝙蝠館，引起國際注意。
美國蝙蝠保育組織BCI創辦人，也是探索頻道的世界級蝙蝠生態專家墨林塔特（Merlin Tuttle）去年也來台交流，認為水林是黃金蝠（福）地，呼籲大家好好珍惜。
不過，近年來黃金蝠數量暴減，蝙蝠館長張恒嘉說，農藥是最大殺手，其次是空汙，因而改變了蝙蝠的棲居習性。蝙蝠喜棲陰暗洞穴，獨鍾樹棲，最愛成群躲在大葉欖仁樹或龍眼樹的捲葉間，藉葉片隱藏自己，即便出現在家中庭院樹上也不易被發現。
為尋找蝠蹤，張恒嘉帶領志工連日以超音波偵測器夜間追蹤，分析聲紋，終於又發現蝠群，大家雀躍不已，蝙蝠館周邊也有零星蝠跡。「好可愛哦！」幸運遊客目睹嬌客，但見產後的蝠媽媽不時舐著蝠寶寶，天倫畫面令人驚豔。
(中時)
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