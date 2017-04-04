麵包界神鵰俠侶 夫做麵包妻叫賣
台南市東區崇德市場旁有位51歲麵包師父林和生，被形容是「菜市場版吳寶春」，他15歲開始學製作麵包，有32年的時間，收入微薄，直到4年前，大陸籍太太易建華與他一起到菜市場賣麵包，生意大好，現在還開了一家分店。晚年才在麵包界發跡，等於是吳寶春翻版。
林和生說，小時候家窮，國中都還沒畢業，就到台南市區的麵包店當學徒，雖然後來升格當麵包師父，但因學歷低，無法到比較有名的麵包店上班，每月可以領到的薪水，只有3萬元左右，只夠自己糊口，在台灣根本討不到老婆。
林和生一直到36歲，才透過朋友的介紹，娶了小他6歲的大陸南寧客家人易建華為妻，崇德市場的一位民眾形容，林、易結為夫妻，還真像知名作家張愛玲所形容的，「千千萬萬人之中，遇見你要遇見的人」。
林、易結婚，生下一對子女後，林和生認為自己收入，無法養飽全家，妻子得到自助餐店打工補貼家用，於是他就被迫去租店開麵包店，但換了5、6個店面，有10年的時間，每月收入甚至比在麵包店上班收入還少，他會做麵包但不會賣，不知自己妻子就是售銷高手。
直到4年前，林和生租下東區崇德市場旁邊的榮譽街290巷35號店面，並取名為麥香園麵包，易建華也來幫忙，把丈大剛烤好的蛋糕、牛奶麵包、一口酥鳳梨酥等10多樣平價麵包、蛋糕，活靈活現地叫賣起來，兩人宛如神雕俠侶一般，半天就要賣出超過500個各式各樣的麵包；下午還繼續到崇善店255號分店賣蛋糕。
(中時)
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