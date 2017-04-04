紙糊工藝達人 成立協會推展紙藝
工藝家蔡爾容承繼父親曾經失傳的紙糊神像技法，獨特的「脫胎換骨」古法紙糊神像，比木雕更堅固耐久，多次受邀國際參展，享譽國內外，最近作品還入列外交使節禮單，為傳承工藝，上午成立雲林傳統紙藝發展協會。
蔡爾容曾是科技人，父親蔡錦清是北港知名工藝大師，擅長以竹子和紙糊製獅頭與神像，其「脫胎換骨」技法可使紙作品如磐石堅固，幾無人能及，可惜卻乏人承襲。幸好，蔡爾容後來捨高薪返鄉習藝，終得父親真傳。
他指出，大家以為紙神像易破損，難以保存，其實目前收藏最久的紙藝是唐朝「紙棺」，許多廟的紙神像供奉數十年仍完好如初，紙塑神像甚至比木雕保存得更久。
蔡爾容家傳的獨門「脫胎換骨」古老技法，不論人物、服飾甚或武將盔甲戰袍的刺繡紋路與麟片，作品挺拔傳神、巧奪天工，連新加坡廟宇也越洋來請他製作20尺的紙王船，並連續多年到歐美各國參展，深獲國際工藝界認可，也曾受邀到國際工藝大會演講創作歷程，躍上國際工藝專刊，取得大陸專利並獲大陸文化部非國家遺產司認可為兩岸三地唯一傳統紙質神像傳承人。
協會成立，地方文人雅士都來祝賀，副理事長卜雅菡說，希望能將地方特有的工藝文化傳承下來。
(中時)
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