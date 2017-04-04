張智霖10歲帥兒登熱搜 超深雙眼皮根本「翻版袁詠儀」
港星袁詠儀（靚靚）和張智霖是演藝圈中的模範夫妻，2001年低調登記完婚，2006年生下一子張慕童（魔童），結婚多年仍恩愛如初，並不時分享家庭生活，一家三口幸福和樂。近日他們10歲兒子被曝光近況照，遺傳了爸媽優良基因，尤其雙眼皮宛如「翻版靚靚」，甚至登上熱搜榜第一名，引發不少討論。
有網友今在微博PO出一組袁詠儀和張智霖10歲兒子魔童的近況照，只見他化身小大人，穿起西裝對著鏡子玩自拍，尤其是他的一雙炯炯有神大眼睛，加上超深邃的雙眼皮，帥度不輸明星老爸，融化不少阿姨、姐姐的心。
照片一曝光，網友讚嘆基因的強大性，直呼「一家人的雙眼皮簡直了」，稱一看就知道孩子是親生的，尤其眼睛、眼皮的部分根本就是復刻袁詠儀，大讚不管像到爸媽哪一個，絕對都能擁有高顏值，期待未來再有一位小男神。
(中時電子報)
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