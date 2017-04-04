防800億接班人有少爺病 李嘉欣願當嚴母
「最美港姐」李嘉欣2008年嫁給身價高達800億台幣的富商許晉亨，育有一子Jayden，如今Jayden已6歲，對教育很有一套的李嘉欣最近接受專訪，透露因兒子是獨子，偶爾難免會以自我為中心，此時李嘉欣就會扮起嚴母黑臉角色，絕不寵壞這未來800億的接班人。
據《明報》報導，李嘉欣最近為限量版手錶拍宣傳照，問如何教兒子守時？她尷尬笑說這方面常常是兒子和老公比她更注重時間，家中常常出現父子倆等媽媽打扮好一起出門的畫面，可見Jayden完全遺傳了爸爸守時觀念。
6歲的Jayden一舉一動都越來越像小大人，讓李嘉欣開始害怕兒子長太快，懷念起小孩以前牙牙學語時期，李嘉欣對Jayden雖有滿滿寵愛，卻不溺愛，透露集萬千寵愛於一身的Jayden偶爾會犯「少爺病」，李嘉欣也不因Jayden是獨子就疏於管教，她直言：「所以我提醒自己要嚴厲，不要寵壞他。」
(中時電子報)
關鍵字：李嘉欣
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