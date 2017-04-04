新竹搶選票 詹啟賢：改革就從黨主席開始

前國民黨副主席詹啟賢，4日在新竹市國賓飯店，召開「讓國民黨改革不一樣」座談，向國民黨基層人士爭取選票。（郭芝函攝）

前國民黨副主席詹啟賢，向新竹地區的國民黨基層人士爭取選票。（郭芝函攝）

前國民黨副主席詹啟賢，4日在新竹市國賓飯店，召開「讓國民黨改革不一樣」座談，向國民黨基層人士爭選票，他說，自己無派系包袱、沒爭沒搶，曾任職公私部門的他貼近社會，具經營、管理、執行背景，「國民黨要改革，就從黨主席開始」，而他就是最佳人選。

4日國賓飯店聚集國民黨基層代表，包括前市長許明財、市議員鄭正鈐、青年公會、退休公務員等近30人，均出席座談會，詹啟賢表示，國民黨團結必須交給沒有恩怨、包袱的人，具備胸襟、處理事情的能力，以及新觀念新思維，這樣國民黨才會受大眾肯定、氣勢隨之高漲。

曾擔任過衛生署長、生物科技公司董事長等公私部門的他，也暢談自己讓瀕臨破產的2家公司起死回生，他說，自己有很多非典型政治經驗，能務實地處理事情，並帶領國民黨與社會親近，勇敢扛下責任，接受任何挑戰。

他也推出「青年政策」，拉拔年輕人，包括取消連署、民調加權計分、成立青年學苑、集結在學及就業中，打造青年平台等，詹啟賢說，沒有適當的黨主席，就沒有2018、更別談未來，國民黨要改革就從黨主席開始，盼大眾將選票給他，讓他帶領黨在2020拿回執政權。

(中時)