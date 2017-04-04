新竹搶選票 詹啟賢：改革就從黨主席開始
前國民黨副主席詹啟賢，4日在新竹市國賓飯店，召開「讓國民黨改革不一樣」座談，向國民黨基層人士爭選票，他說，自己無派系包袱、沒爭沒搶，曾任職公私部門的他貼近社會，具經營、管理、執行背景，「國民黨要改革，就從黨主席開始」，而他就是最佳人選。
4日國賓飯店聚集國民黨基層代表，包括前市長許明財、市議員鄭正鈐、青年公會、退休公務員等近30人，均出席座談會，詹啟賢表示，國民黨團結必須交給沒有恩怨、包袱的人，具備胸襟、處理事情的能力，以及新觀念新思維，這樣國民黨才會受大眾肯定、氣勢隨之高漲。
曾擔任過衛生署長、生物科技公司董事長等公私部門的他，也暢談自己讓瀕臨破產的2家公司起死回生，他說，自己有很多非典型政治經驗，能務實地處理事情，並帶領國民黨與社會親近，勇敢扛下責任，接受任何挑戰。
他也推出「青年政策」，拉拔年輕人，包括取消連署、民調加權計分、成立青年學苑、集結在學及就業中，打造青年平台等，詹啟賢說，沒有適當的黨主席，就沒有2018、更別談未來，國民黨要改革就從黨主席開始，盼大眾將選票給他，讓他帶領黨在2020拿回執政權。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。