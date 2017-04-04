許皓程當暖爸 分享親子運動經
前SBL球星、目前為籃球教練的許皓程，4日出席新北市政府體育處與11座國民運動中心聯合推出專屬兒童的運動課程，市長朱立倫也現身，與現場親子們一起同樂。
現任板橋運動中心籃球訓練營的教練許皓程，現場示範4招私房親子運動招式及籃球營課程。長期帶青少年及兒童球隊，許皓程觀察到由於3C產品普及，再加上家長工作忙碌，許多父母會用手機或是平板電腦讓孩子打發時間，不僅親子關係疏遠，更大大地減少孩子的運動量，降低感覺統合能力，嚴重的話也能影響孩子未來的學習專注力。
「長期運動不但可以讓孩子活絡身體，而且有助於信心培養、人際關係、團隊合作及情緒控管等心理層面的養成。」許皓程也針對3到6歲的孩子，在課程設計上融入多元化的技巧，培養小朋友肢體協調與反應能力。
朱立倫也回憶，自己在孩子還就讀小學時，便帶著小朋友一起到籃球場看許皓程教練打球、帶領球隊奪冠，今日也一睹偶像風采。4/4至4/11全市11座國民運動中心所屬的游泳館，開放12歲(含)以下的小朋友們免費入場使用，且推出一系列的運動課程，讓親子間放下手機、擁抱運動。
(中時電子報)
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