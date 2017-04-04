貝茲結束客座離台 盼再和桃猿拚總冠軍
曾在2006年來台加入La new熊隊的洋炮貝茲（Todd Betts），今年獲Lamigo桃猿邀請再度來台，擔任猿隊春訓客座打擊教練，結束2個多月的指導後，貝茲今天（4日）下午搭機返台，離開前特地前往桃園球場與全隊道別，並表示希望有機會再來台。
貝茲2006年曾效力於La new熊隊，出賽49場，之後因傷勢影響而遭解約，退休後回到家鄉加拿大後開設棒球教室，今年他桃猿受邀來台擔任春訓客座教練，讓「暴力猿」打線的火力更加提升。
在春訓期間，貝茲就十分肯定小將梁家榮的打擊實力，他曾提到，梁家榮只是需要多點時間和表現機會，梁家榮也從貝茲的指導中獲益良多，熱身賽起就維持好手感，首度爭取進開季一軍名單中，並用好表現證明自己。
結束客座任務後，貝茲下午搭機返回加拿大，離台前也特地和全隊道別，貝茲提到，很感謝球團能邀請他來，不只是貢獻所學，也從大家身上學到很多，過去他待過許多球隊，但桃猿休息室感覺很不一樣，大家氣氛、感情都很好，就像兄弟一般，希望明年還能再回來，和大家一同拿下總冠軍。
(中時電子報)
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