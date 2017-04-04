好心有好報　農民整理田中古墓有好收成

後壁農民賴國和為田中的無名古墓掃墓，自家種植的小黃瓜竟然延長收成期。（莊曜聰攝）

賴國和的溫室小黃瓜採自然農法種植，相當受歡迎。（莊曜聰攝）

「好心有好報？」，台南後壁農民賴國和去年清明為自家田中的古墓掃墓，卻讓他栽種的溫室小黃瓜好收成，原本應該進入休耕期，卻到現在還持續長出果實，讓他嘖嘖稱奇，今天清明節照常掃墓，表達感恩。

賴國和表示，30年前他買下這塊約五分大農地，整地時在雜草堆中發現這座古墓，墓碑上刻有「皇清」兩字，經過考證至少有140年歷史，而原先地主也不知道古墓子孫去處，從未見過有人來上墳掃墓，他接手後每年收成都會拿鮮花素果祭拜。

近年來賴國和搭建溫室栽種小黃瓜，考量到古墓，他還縮小溫室規模僅搭建三分地，採用自然農法耕作，一年兩期收，相當受到歡迎，去年清明節他福至心靈，就如同後代般將古墓整理拜祭一番，沒想到去年二期收穫卻整整拉長1個半月，雖不知道是不是古墓主人保佑，但今年仍比照辦理。

新營王姓農民說，近年氣候變化大，農作物歉收遲收所在多有，就算是溫室栽培也多少會受影響，跟拜古墓應該沒有關係。

(中時)