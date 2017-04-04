北宜公路1日2死 民眾議論「難道是在抓交替！」
清明節前夕，新北市坪林區北宜公路34公里處今（4日）接連發生2起死亡車禍，2名男騎士自摔喪命，由於事故地點僅相距約100公尺，當地民眾議論紛紛，直呼這樣的巧合，「難道是在抓交替！」詳細車禍原因均待警方進一步釐清。
24歲潘姓男子今上午7時許，騎普通機車行經北宜公路34.1公里、宜蘭往台北方向，過彎時疑因車速過快，自摔直接滑進對向56歲徐姓男子駕駛的大貨車輪下，當場失去生命跡象，送醫後不治，徐男酒測值為零，潘男是否酒駕待驗血報告出爐。
不到7小時，30歲溫姓男子今下午1時許，騎乘大型重機行經北宜公路34.2公里處、往宜蘭方向，疑因車速過快同樣過彎自摔，重機直接撞擊護欄，溫男當場彈飛，警消獲報到場溫男已無生命跡象，緊急送醫後不治，溫男是否酒駕待驗血報告出爐。
警方指出，民眾行經彎道路段時，應減慢車速，並注意對向來車，避免發生憾事，詳細車禍原因均待警方進一步釐清。
(中時)
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