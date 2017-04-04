6位女大生關心毛小孩 寵物餐廳獲商業創新競賽亞軍
流浪動物問題嚴重，光是台東大學校園就有20多隻流浪狗，該校6名熱愛毛小孩的女大生希望在台東開設「寵物餐廳─汪喵食堂」，除了收容流浪犬貓外，也鼓勵客人認養，該企畫案參加崑山科技大學商業創新創意專題競賽，獲得第2名佳績。
台東大學公共與文化事務學系毛玉娟、林孟臻、黃雅純、林羿妏、陳慧郁、林愉甄等6位大三女學生，在老師劉麗娟帶領及勞動部台東就業中心輔導下，參加商業創新創意專題競賽獲得亞軍，她們的企畫案是要在台東開設「寵物餐廳-汪喵食堂」，希望以社會企業經營模式，喚醒大眾重視流浪貓狗的問題。
這6名女大生都不是台東人，隊長毛玉娟說，到台東大學讀書才發現流浪狗越來越多，希望收容流浪貓狗，讓毛小孩不再流浪以外，也希望透過來用餐的客人與收容動物的互動，鼓勵他們認養，達到「回饋社會」的目標。
老師劉麗娟老說，社會高齡化，加上不婚者增加，寵物議題是趨勢，與勞動部台東就業中心合作「青年創業暨投入社會企業」課程，學生也發想寫出創業企畫書，讓理論應用於實務上，而且這分企畫案，是學生真心想做的事，裡面放有感情，因此在比賽中獲得青睞。
6名女大生團隊計畫畢業後先工作1、2年，存足營運基金，而林孟臻、陳慧郁、林愉甄也已取得勞動物微型創業鳳凰計畫的初階研習證書，開設「寵物餐廳─汪喵食堂」的創業夢想，正逐步落實。
(中時)
關鍵字：台東大學、流浪動物、寵物餐廳、商業創新創意專題競賽
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